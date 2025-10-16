Bottino da oltre 30 milioni: UFFICIALE l’incasso dell’Inter
Resi noti i risultati dell'ultimo anno
Grazie all’approvazione del bilancio della stagione 2024/2025 avvenuta nella giornata di ieri nel corso dell’Assemblea degli Azionisti dell’Inter, sono stati diffusi alcuni importanti risultati economici della scorsa annata.
Il club nerazzurro, infatti, è riuscito a far registrare il fatturato più alto di sempre nella sua storia e in quella del calcio italiano, pari ad un totale di 567 milioni di euro. Un numero straordinario figlio non solo delle brillanti operazioni messe a segno dalla società nell’ultima stagione, ma anche dei risultati sportivi ottenuti in campo dalla squadra dell’ex Simone Inzaghi.
Ben 31,4 milioni di euro, come si legge dal bilancio nerazzurro, sono stati incassati ufficialmente dal percorso svolto dall’Inter al Mondiale per Club. Ricordiamo che, dopo aver superato il girone da prima della classe, la squadra di Cristian Chivu è stata costretta a fermarsi agli ottavi di finale a causa della sconfitta contro il Fluminense.