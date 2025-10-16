Svelato il VERO incasso dell’Inter dall’ultima Champions

Con l’approvazione dei risultati dell’ultimo bilancio arrivata dall’Assemblea degli Azionisti di ieri, l‘Inter ha ufficializzato il fatturato più alto di sempre per il campionato italiano, oltre ad evidenziare il primo utile netto degli ultimi 15 anni pari a 35,4 milioni di euro.

Dei 567 milioni di fatturato del club nerazzurro della passata stagione, una buona fetta è rappresentata dagli introiti provenienti da Champions League e Mondiale per Club che complessivamente coprono circa il 30% di tale cifra. Rimanendo sulla competizione Uefa, che lo scorso anno ha inaugurato un nuovo format con più partite e più incassi per i club, la cifra percepita dall’Inter è impressionante.

Come si legge dall’ultimo bilancio interista, grazie al raggiungimento della finalissima disputata a Monaco 31 maggio contro il Paris Saint Germain, il club nerazzurro ha guadagnato ben 136,6 milioni di euro di premi derivanti dalla competizione. Si tratta del traguardo più alto di sempre per l’Inter in ambito europeo in termini economici.