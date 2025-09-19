In Europa brilla QUESTO talento: l’Inter è già in vantaggio

Il primo turno di Champions League ha regalato all’Inter tre punti molto preziosi sia per la classifica del torneo, vista l’altissima competizione che c’è sempre fra tutte le squadre, ma anche quella gioia necessaria per ripartire dopo il brutto ko con la Juventus in campionato.

Grazie a queste prime gare di coppa, adesso in Europa ci si sta però accorgendo anche di un nuovo talento del centrocampo. Si tratta di Aleksandar Stankovic, che in estate si è trasferito dall’Inter al Bruges e che ha giocato molto bene nel primo match di Champions contro il Monaco.

L’Inter vanta un diritto di riacquisto del figlio di Dejan (eroe del Triplete) con un a cifra fissata sui 22 milioni di euro e questo può essere un vantaggio enorme rispetto alla concorrenza se Stankovic si confermerà tutto l’anno su questi livelli. Approfondiamo il discorso nel seguente video con un’analisi di dati e crescita del giocatore.