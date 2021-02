TS – Inter in stile Croazia con Eriksen e Brozovic: ora Vidal è sotto pressione

La qualità del centrocampo dell’Inter è indiscutibile. Con due come Eriksen e Brozovic le giocate non mancano e l’allenatore nerazzurro Antonio Conte ha deciso di schierarli insieme nell’undici titolare: il croato ha più compiti di copertura e interdizione, mentre il danese si dedica più al palleggio e alla costruzione dal basso. Prima di questa novità tattica, Arturo Vidal era considerato un titolare fisso, ma ora che Eriksen è in netta crescita dovrà sudarsi il posto.

Come riporta Tuttosport, con Eriksen, Brozovic, come accade nella Croazia con Ivan Rakitic, è affiancato da un altro regista e, oltre a trovare nuove linee di passaggio, può dedicarsi esclusivamente ai compiti che gli vengono assegnati. Il primo a essere soddisfatto del danese dopo la partita contro la Lazio è proprio Antonio Conte, che ha ripagato la prestazione di Eriksen con parole di incoraggiamento e complimenti. Ora il danese insidia Vidal: il cileno è sempre stato il centro di gravità di centrocampo per l’allenatore nerazzurro, ma ora Conte attende risposte dall’ex Barça . Chissà che la rinascita di Eriksen non possa dargli una bella sveglia.

