Buchanan e Barella, c’è la data del ritorno in campo

Attualmente l’Inter ha due giocatori indisponibili, sebbene ci sia da valutare un possibile infortunio rimediato nella gara contro la Stella Rossa. Simone Inzaghi, infatti, sta facendo a meno di Tajon Buchanan e Nicolò Barella.

L’esterno canadese e il centrocampista sardo sono ai box per due problemi fisici di natura assai diversa – frattura della tibia a luglio per il primo, distrazione alla coscia destra dopo il derby per il secondo -, ma il loro ritorno in campo potrebbe coincidere e avvenire nella stessa partita, almeno nelle speranze nerazzurre.

La data cerchiata in rosso sul calendario è quella di domenica 20 ottobre, giorno di Roma-Inter. Si tratta della gara immediatamente successiva rispetto a quella contro il Torino di domani, visto che è in programma la seconda sosta nazionali. Ovviamente, Buchanan e Barella non saranno convocati da Canada e Italia e potranno sfruttare le prossime due settimane per strappare una convocazione all’Olimpico.