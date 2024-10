Retroscena Appiano: “Ecco il lavoro di Inzaghi sulla difesa”

L’inizio di stagione dell’Inter è stato caratterizzato da una difesa performante a fasi alterne. Se in Serie A i nerazzurri hanno già concesso 7 gol in 6 partite, in Champions League la situazione è differente: porta ancora inviolata fra Manchester City e Stella Rossa.

Secondo il Corriere dello Sport, ci sono due motivi alla base del diverso rendimento difensivo in Italia e in Europa. Il primo è da rintracciare nell’applicazione e nella concentrazione, che all’Etihad Stadium hanno toccato picchi elevatissimi contro la fase offensiva più temibile d’Europa, ovvero quella del Manchester City. Inoltre, c’è anche da considerare una condizione fisica che adesso è in crescendo dopo un avvio pallido per alcuni singoli.

Stando a quanto riporta il quotidiano romano, Simone Inzaghi ha lavorato molto sulla difesa dopo quanto successo contro l’Udinese, quando l’Inter ha subito due gol figli di disattenzioni ed errori concettuali, vedi il troppo spazio concesso in occasione del primo gol e un posizionamento sbagliato collettivo sul secondo. Il tecnico ad Appiano Gentile ha spronato i suoi, richiamandoli a una maggiore attenzione e facendo notare l’eccessiva facilità con la quale gli avversari creano palle gol.