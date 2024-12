Bufera sull’Atalanta: “Errore di campo e di Var, era rigore Cagliari”

Nonostante la vittoria ottenuta in casa del Cagliari, quella di sabato non è stata per l’Atalanta la miglior prestazione stagionale. La squadra di Gian Piero Gasperini ha trionfato di misura, aggrappandosi anche alle grandissime parate realizzate da uno strepitoso Carnesecchi.

Oltre ai numerosi rischi corsi durante tutto l’incontro dinnanzi ad un Cagliari pericoloso e ordinato, l’Atalanta è stata graziata dal direttore di gara e dalla sala Var per la mancata assegnazione del rigore su un tocco evidente con il braccio di Kossounou. Come ammesso su Open Var di Dazn dal componente della CAN Mauro Tonolini, il Cagliari avrebbe meritato il tiro dagli 11 metri.

Questa l’analisi dell’episodio: “Purtroppo qui devo parlare di un errore, errore da campo e da sala Var perché l’attitudine con cui Kossounou si oppone al cross di Deiola è un’attitudine punibile. Il suo braccio è già alto sopra la linea delle spalle prima ancora che parta il cross di Deiola, va ad assumere un rischio andando poi ad impattare il pallone in una situazione da calcio di rigore”.