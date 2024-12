“La miglior partita da quando è all’Inter”: mai visto un Dumfries così

Se alla vigilia di Lazio-Inter in molti vedevano – giustamente – in Nuno Tavares la principale minaccia biancoceleste, gli stessi si sono dovuti clamorosamente ricredere al triplice fischio dell’Olimpico. Complice una super prestazione di Denzel Dumfries, infatti, il terzino portoghese è invece diventato un punto debole ieri sera per la squadra di Baroni.

Tra Dumfries e Nuno Tavares non c’è stata proprio partita: grazie ad una condizione fisica impressionante, l’esterno dell’Inter è sembrato a lunghi tratti imprendibile. Secondo i principali quotidiani sportivi in Italia, quella di ieri sera è stata infatti per l’olandese tra le migliori prestazioni giocate in maglia nerazzurra. Ecco le pagelle nei suoi confronti:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 8 – La miglior partita da quando ha il nerazzurro addosso. Un gol, un rigore procurato, un assist, una sensazione di totale strapotere fisico e tecnico proprio contro Tavares: buon Natale, Denzel.

CORRIERE DELLO SPORT 8 – Una tromba d’aria contro Tavares. E’ stato lui a vorticare sulla fascia, a spaventare Provedel, ad armare Dimarco e ad incornare per il quarto gol. Partitissima.

TUTTOSPORT 8 – Già nel primo tempo, anche senza segnare, si rivela l’attaccante più pericoloso: ci mette il testone sull’azione del rigore e con un tocco da trequartista spalanca la porta a Dimarco. Nella ripresa completa l’opera saltando in testa a Tavares sul 4-0.

PASSIONE INTER 8 – Duello fisico con Tavares che affronta senza paura, solcando la fascia con costanza. Sovrasta Gigot di testa e propizia il calcio di rigore per fallo di mano; replica con l’assist a Dimarco. Mette la ciliegina sulla torta con il gol del 4-0.