Toni Kroos: “Oggi giocherei all’Inter, vi spiego perché”

Dopo aver salutato il calcio giocato disputando da protagonista l’ultimo Europeo con la maglia della Nazionale Tedesca, ieri Toni Kroos è stato premiato da Tuttosport come Golden Player Man 2024. L’ex centrocampista del Real Madrid, nel corso dell’intervista rilasciata sul quotidiano torinese, ha ammesso di aver ricevuto nel corso della sua carriera delle richieste anche dal campionato italiano.

Nonostante non abbia mai pensato di lasciare i blancos per via del forte legame con il club, Toni Kroos ha ammesso che oggi giocherebbe volentieri nell’Inter di Simone Inzaghi per alcune caratteristiche espresse dalla formazione nerazzurra che lo hanno impressionato.

Queste le sue parole: “Durante i miei anni in Spagna so che c’è stato l’interesse di alcune squadre di Serie A, ma io non ho mai pensato di lasciare i Blancos. Il calcio italiano mi è sempre piaciuto: è tecnico, intenso e molto tattico. Ma il Real è il Real… In quale squadra mi sarebbe piaciuto giocare? Non conoscendo bene gli ambienti, mi verrebbe difficile sceglierne una. Forse, in questo momento non mi sarei visto male nell’Inter. Giocano con fiducia, calma e qualità, cercando di imporre il proprio gioco contro chiunque. Sono davvero forti”.