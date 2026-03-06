Gianluigi Buffon ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero nella quale ha affrontato diversi temi legati al calcio italiano, dalla Nazionale agli episodi arbitrali che hanno fatto discutere nelle ultime settimane.

Anzitutto, l’ex portiere della Juventus e della Nazionale ha espresso piena fiducia nelle possibilità dell’Italia negli spareggi mondiali. Poi, sul caso legato ad Alessandro Bastoni, Buffon ha fatto eco all’opinione del Commissario Tecnico Gattuso. “Con Bastoni ci siamo sentiti. Ho trovato il tutto un po’ eccessivo. La cosa andrà inevitabilmente scemando. Ha chiesto scusa, sta pagando ma molto più di quelle che sono le sue colpe”, afferma Buffon.

Il tema, inevitabilmente, torna ad essere quello del VAR: “Inter-Juve è stata la conferma che il VAR è imprescindibile e ci si rende conto che deve intervenire proprio su questioni come questa. Come si fa a non poter intervenire su un errore cosi grave? Chi può aver concepito una cosa del genere? È una procedura che ti fa andare fuori di testa. Se eviti un errore enorme fai del bene al gioco del calcio, non il contrario”.