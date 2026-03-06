La statistica clamorosa che Lautaro Martinez interromperà con questo Milan-Inter

Il derby di Milano si giocherà senza Lautaro Martinez. Il capitano dell’Inter non sarà disponibile per la stracittadina contro il Milan a causa dell’infortunio muscolare al polpaccio che lo tiene fermo ormai da giorni, rimediato durante la gara d’andata del playoff di Champions League contro il Bodo/Glimt, in Norvegia. Si tratta di un’assenza che pesa, considerando il ruolo centrale che l’argentino ricopre all’interno dell’attacco dell’Inter.

Non solo: c’è una statistica incredibile che lega Lautaro Martinez proprio al derby di Milano, e che si interromperà proprio domenica. La prossima, infatti, sarà la prima volta che il Toro salterà un derby dopo oltre sei anni, precisamente dalla stagione 2019/20, quando rimase fuori dalla sfida per squalifica.

Il rientro dall’infortunio, però, si avvicina. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante ha già individuato la data: l’obiettivo è tornare in campo per la trasferta di Firenze, in programma nel weekend del 21-22 marzo.