Cagliari-Inter, Barella segna contro il suo passato: commozione dopo il gol

Forse era l’ultima partita in cui avrebbe voluto segnare ma il suo gol è arrivato in un momento troppo importante per l’Inter. Nicolò Barella ha segnato al suo Cagliari con un tiro a volo bellissimo, riportando i nerazzurri in partita.

Spazio anche alla commozione dopo il gol per il centrocampista nerazzurro che non ha esultato per rispetto alla sua ex squadra. Mani al volto come a chiedere scusa e corsa verso il centrocampo.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi