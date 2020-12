Cagliari-Inter, Hakimi esce infortunato a pochi minuti dalla fine. Le sue condizioni

Era partito dalla panchina ed è stato buttato in mezzo alla mischia all’inizio del secondo tempo. In Inter-Cagliari Conte aveva preferito Darmian al marocchino e nella seconda frazione di gioco lo ha messo dentro al posto di Perisic, in cerca di una svolta importante quando il risultato era di 1 a 0 in favore dei sardi.

Al minuto 83, però, l’esterno marocchino ha subito un infortunio alla caviglia che lo ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Al suo posto è entrato Danilo D’Ambrosio, che dopo pochissimi minuti ha siglato il gol del 2 a 1, grazie ad un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi