Cagliari-Inter, Conte (Sky): “Totale sinergia con la società, servono alternative dalla panchina. Combattiamo fino alla fine”

L’Inter riesce a superare in trasferta il Cagliari, con un 1-3 firmato da Barella, D’Ambrosio e Lukaku. Dopo il triplice fischio di Pasqua, Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Ecco le parole di Conte: “Penso che lo svantaggio non fosse giusto, il primo tempo è stato ottimo ed abbiamo creato tantissime occasioni. Cragno è stato il migliore per distacco e ci aveva impedito di far gol. Quando alla prima occasione ci fanno gol, subentra nervosismo e timore di non farcela. I ragazzi sono stati bravi perché ci hanno creduto fino alla fine ed hanno mostrato di aver voglia di ottenere una vittoria. Non ci siamo mai accontentati di pensare di pareggiarla e di gestire. Abbiamo pensato solo a far gol ed a trovare la vittoria“.

Poi, prosegue: “Il piano B per tutti consiste nell’avere la possibilità di intervenire dalla panchina. A volte lo puoi fare se chi è seduto è in buone condizioni. Dall’esterno sembra che tu abbia tantissime munizioni da sparare, ma in realtà sono in apparenza. Visto che siamo in totale sinergia con la proprietà, cercheremo di ottimizzare il tutto“.

Infine: “Andare a 4 è stata una scelta vincente, ma anche fortunata, perché sull’1-0 abbiamo preso ripartenze che potevano costarci caro. Era una necessità nel giocare con Sanchez, Lautaro e Lukaku. Tante volte lo facciamo con 3 difensori, oggi c’era già Sensi ed ho preferito togliere un difensore centrale ed abbassare un esterno. Hakimi è un esterno puro, non sarà mai a quattro quella difesa con lui. Sarebbe difficile pensare di giocare con Haki, che è un interprete eccezionale in una difesa a 3, perché ha la possibilità di attaccare e fare quello che sa. Se la botta iniziale è come quella di oggi non puoi fare nulla, perché Sottil ha fatto un eurogol. Aver la forza di rimontare significa che hai giocatori che hanno voglia di combattere fino alla fine“.

