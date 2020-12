Cagliari-Inter, Conte (Inter Tv): “Meno parole e più fatti. Il gruppo è compatto, all’esterno troppa negatività”

L’Inter torna dalla Sardegna con tre punti, guadagnati grazie all’1-3 contro il Cagliari padrone di casa. Una gara complessa per i nerazzurri, risolta grazie alle reti di Nicolò Barella, Danilo D’Ambrosio e Romelu Lukaku, che hanno ribaltato il vantaggio iniziale di Riccardo Sottil. Dopo il triplice fischio di Pasqua, Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Inter Tv.

Ecco le sue parole: “Questi 3 punti ci fanno salire ancora di più in classifica, è la quarta partita che vinciamo consecutivamente in campionato. Arriva dopo un dolore calcistico, non era semplice rialzare il morale ai calciatori. Sono stati veramente bravi. Meno si parla e più fatti, in questi casi cosa si fa”.

Inter compatta: “Noi siamo tutti compatti e uniti, sappiamo che situazione dobbiamo affrontare e cosa è l’Inter. Io ho chiesto più compattezza all’esterno, ho visto troppa negatività. Questi giocatori stanno dando tutto per questo club, a volte ci riusciamo e a volte non. Ma l’impegno è sempre massimale. Viviamo per questo”.

Il cambio modulo: “Abbiamo cambiato per cercare di essere più squilibrati, siamo stati anche fortunati perché non sono riusciti a sfruttare in alcune circostanze la superiorità numerica. Abbiamo finito con un 4-4-2”.

10 punti conquistati da svantaggio: “Ci sono tante statistiche. L’Inter ha il miglior attacco anche. Il fatto che abbiamo rimontato di più è un aspetto positivo, vuol dire che abbiamo carattere e che la squadra non si arrende davanti all’episodio negativo”.

