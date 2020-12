Cagliari-Inter, Di Francesco (Sky): “Sconfitta che ci fa crescere, Inter piena di campioni”

Il Cagliari non è riuscito a mantenere il vantaggio iniziale di Sottil nella dura gara contro l’Inter, con i nerazzurri che si sono imposti per 1-3. Eusebio Di Francesco, dopo la gara, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Ecco, dunque, le parole di Di Francesco: “La crescita di questo gruppo si vede, in una partita all’inizio complicata. Abbiamo rischiato di fare il secondo gol, poi è arrivato il gol di Barella. Dispiace perché siamo stati distratti e non ce lo possiamo permettere, soprattutto contro una squadra piena di campioni. Io vedevo che nel momento in cui stavano soffrendo la loro ampiezza, ho fatto una mossa per cercare di dare compattezza. Poi abbiamo preso gol su due calci piazzati, il che fa male, ma è diverso dal prenderli da azione. Ha ragione sempre chi vince, ma la prestazione della mia squadra, al di là delle scelte, ha pagato più loro che noi“.

Poi, prosegue: “All’inizio abbiamo fatto male, poi siamo cresciuti. Questo aspetto è stato importante, c’era la sensazione che fossimo in partita in maniera netta. Dobbiamo tenerci stretta questa prestazione, anche attraverso le sconfitte bisogna crescere. Rispetto a Torino, ho visto una crescita generale della squadra“.

