Verso Cagliari-Inter, i convocati dei rossoblù: tornano Simeone e Nandez, fuori Godin

Quando ha lasciato la Milano nerazzurra per sposare la causa dei sardi, c’era grande attesa per la prima gara disputata da Diego Godin contro i suoi ex colori, indossati solo per una stagione. Nella sfida di domani tra Cagliari ed Inter, però, il difensore uruguaiano non ci sarà: è ancora out per la positività al tampone. Tornano a disposizione di Eusebio Di Francesco, invece, sia Giovanni Simeone che Nahitan Nandez.

Ecco, dunque, la lista completa dei convocati per i padroni di casa, diramata tramite i canali social ufficiali della società sarda:

Portieri: Aresti, Cragno, Vicario;

Aresti, Cragno, Vicario; Difensori: Pinna, Klavan, Pisacane, Lykogiannis, Ceppitelli, Faragò, Zappa, Walukiewicz, Carboni;

Pinna, Klavan, Pisacane, Lykogiannis, Ceppitelli, Faragò, Zappa, Walukiewicz, Carboni; Centrocampisti: Rog, Marin, Caligara, Nandez, Oliva;

Rog, Marin, Caligara, Nandez, Oliva; Attaccanti: Simeone, Joao Pedro, Traponi, Cerri, Pavoletti, Sottil, Contini.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<