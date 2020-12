Le probabili formazioni di Cagliari-Inter: sorpresa Eriksen, fuori Barella? Cambiano gli esterni

Dopo l’eliminazione dall’Europa, l’Inter ha il dovere di concentrare tutte le forze in campionato. Domani a pranzo la squadra nerazzurra di Conte farà visita al Cagliari in un match dove i tre punti sono obbligatori.

Il tecnico salentino potrebbe cambiare qualcosa rispetto all’undici titolare che è partito dal 1′ contro lo Shakhtar. Come riportato da La Gazzetta dello Sport sono in ascesa le quotazioni di Eriksen: il fantasista danese, entrato bene nel finale della gara di mercoledì, è favorito su Barella per una maglia da titolare sulla trequarti.

In attacco possibile turno di riposo per Lautaro con Sanchez che partirà dal 1′ al fianco di Lukaku. Cambiano gli esterni con Darmian e Perisic al posto di Young e Hakimi, in mediana confermati Brozovic e Gagliardini. In difesa D’Ambrosio potrebbe partire titolare al fianco di Bastoni e De Vrij: Skriniar verso la panchina.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis; Marin, Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Eriksen; Sanchez, Lukaku.

