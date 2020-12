Cagliari-Inter, sospiro di sollievo per Hakimi: solo una contusione per il marocchino

Buone notizie per l‘Inter, secondo quanto riportato da DAZN. Achraf Hakimi, uscito anzitempo nel match contro il Cagliari per un infortunio, sembrerebbe, fortunatamente, non essere malconcio come sembrava ad una prima occhiata.

Il marocchino infatti, colpito duro e ripetutamente nel corso della partita, avrebbe riportato solamente una serie di crampi come conseguenza di una forte contusione, nulla di eccessivamente preoccupante in vista dei prossimi impegni. Buona notizia per Antonio Conte quindi, che non dovrà fare a meno di uno dei suoi assi principali nella manica.

