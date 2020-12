Cagliari-Inter, infortunio per Sanchez: verrà valutato nei prossimi giorni

Alexis Sanchez è stato uno dei volti più lieti nella vittoria per 1-3 dell’Inter sul campo del Cagliari. Il cileno ex Udinese e Barcellona ha concluso la partita in campo, ma con un acciacco fisico, probabilmente all’adduttore. Nonostante una prova da 7,5 alla Sardegna Arena, dunque, per il numero 7 grande preoccupazione.

La sensazione è che le condizioni del Niño Maravilla saranno valutate nei prossimi giorni, ma la sua presenza nella sfida infrasettimanale contro il Napoli potrebbe essere in dubbio. Grana in infermeria per Antonio Conte?

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi