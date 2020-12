Re Mida Lukaku sempre più da record: è il migliore per media goal in trasferta

Che Romelu Lukaku sia stato un investimento azzeccato si era ampiamente capito, anche senza consultare i numeri del colosso belga. Come evidenziato dai dati Opta però, le statistiche riescono ad aiutare la comprensione dell’enorme impatto che il numero 9 dell’Inter sta avendo non solo sui nerazzurri, ma sull’intero campionato.

Con il goal messo a segno oggi nel 3 a 1 rifilato in rimonta al Cagliari infatti, Lukaku ha sfondato l’ennesimo record da quando è in Italia. ‘Big Rom’ è infatti, tra i giocatori con almeno più di tre trasferte giocate in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, quello che ha la miglior media realizzativa in trasferta: 19 reti in 24 gare fuori casa (0.79 a partita). Numeri mostruosi che rendono sempre più onore a quello che sta prendendo sempre più le sembianze di un campione.

