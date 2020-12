Cagliari-Inter, Perisic bocciato: servono più sacrifici e spreca un’occasione

L’Inter riesce ad imporsi per 1-3 sul campo del Cagliari, tornando a Milano con una prestazione complessiva incoraggiante, con la rimonta maturata nel secondo tempo. Non tutti, però, hanno brillato: Ivan Perisic, ad esempio, continua ad essere in difficoltà sull’out di sinistra.

Ecco, dunque, le valutazioni del croato:

La Gazzetta dello Sport, 5: “Questione complessa. Ambientarsi a cinque dopo una vita da esterno alto non è facile. Però dovrebbe fare più sacrifici. Entra in partita dopo una ventina di minuti, un errore sottoporta, primo cambio“.

Tuttosport, 5,5: “Non riesce a ritrovarsi e quando è chiamato alla conclusione toppa di brutto“.

Il Corriere dello Sport, 5,5: “Brutto primo tempo, non solo perché fallisce una comoda occasione. Fa l’ala, non il terzino“.

Anche la nostra redazione di Passioneinter ha valutato la sua gara con un 5,5: “Primo tempo a fiammate, in cui alterna momenti di totale assenza a momenti di grande pericolosità. Spreca anche un’ottima occasione in cui calcia a lato da buona posizione“.

