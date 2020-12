Cagliari-Inter, si rivede un incoraggiante Sensi: promozione unanime dai quotidiani

L’Inter torna dalla Sardegna con tre punti in tasca, grazie alle reti decisive di Nicolò Barella, Danilo D’Ambrosio e Romelu Lukaku. Chi non si è fatto vedere nel tabellino ma ha mostrato un po’ di verve agonistica è sicuramente Stefano Sensi, entrato a circa mezz’ora dal termine della gara al posto di Christian Eriksen: la prestazione dell’ex Sassuolo è promossa in maniera unanime dai quotidiani.

Ecco, dunque, i voti ed i commenti alla sua gara:

La Gazzetta dello Sport, 6,5: “Altra storia rispetto ad Eriksen. Altra velocità. Altra voglia d’incidere. Attivo nella manovra, non sta mai a guardare. La differenza tra chi pensa da leader e chi no“;

Il Corriere dello Sport, 6,5: “Dal suo pieno recupero passano lo sviluppo e la creatività dell’Inter. L’ingresso è incoraggiante“;

Tuttosport, 6: “Entra con una buona verve, tentando pure la conclusione. Utile nel calciare i corner, gli manca un po’ di atletismo“.

La nostra redazione di Passioneinter.com l’ha voluto promuovere a pieni voti con un 7: “Entra benissimo. Dà brillantezza e precisione in un momento in cui i ritmi stavano pericolosamente calando e diventa uno dei principali fattori della rimonta nerazzurra“.

