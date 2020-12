GdS – Nainggolan ha smaltito l’infortunio, ma Conte continua a tenerlo fuori: la situazione

“Piano B? Se hai calciatori infortunati o fuori forma o che scaldano la panchina, non lo puoi fare. Andiamo avanti sperando che si possa migliorare qualcosa, che magari qualche giocatore vada a giocare e che magari diventiamo più snelli ma più effettivi e funzionali”. Anche se Antonio Conte ha evitato di fare nomi in questo ultimo passaggio dell’intervista concessa nel post partita di Cagliari ai microfoni di Dazn, il riferimento sembrava piuttosto diretto ad uno dei suoi calciatori in particolare.

Stiamo parlando di Radja Nainggolan, uno che ieri se fosse partito con la squadra per la Sardegna difficilmente avrebbe preso il volo di ritorno per Milano. La sua situazione appare piuttosto chiara, come spiegato questa mattina da La Gazzetta dello Sport. Il centrocampista belga, nonostante abbia recuperato dall’infortunio che aveva accusato, non è stato convocato da Conte per la sfida contro il Cagliari. Segnale, questo, del fatto che l’ex Roma è ai margini del progetto Inter e che a gennaio dovrebbe andar via.

