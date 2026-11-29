Il ritorno di Lautaro Martinez ha subito fatto sentire il suo peso. Nell’editoriale pubblicato su TMW, il giornalista Luca Calamai ha commentato la vittoria dell’Inter a San Siro contro il Genoa, soffermandosi in particolare sull’impatto del bomber argentino.

«La Lazio vola ma l’Inter non perde terreno. E a Chivu arriva una buona notizia: è tornato Lautaro e ha subito segnato. L’argentino non si atteggia a divo ma sposta gli equilibri. Thuram e Pio Esposito sono fortissimi, lui è un piccolo fenomeno».

Calamai ha poi allargato la prospettiva, indicando le ambizioni della squadra nerazzurra: «E con questo Lautaro l’Inter punta allo scudetto e anche alla Champions. La squadra nerazzurra può ancora prendersi tutti con i gol del suo bomber argentino e magari con qualche intervento mirato nel mercato invernale».