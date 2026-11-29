Ai microfoni di Sky Sport, al termine di Inter–Genoa, Chivu ha lasciato da parte il calcio per un momento di autentica sensibilità. Prima di rispondere a una domanda sul percorso di crescita di Sucic, l’allenatore si è rivolto direttamente a Condò, colpito nei giorni scorsi dalla scomparsa della moglie Elena.

«Hai ragione, Paolo. Prima di tutto ti volevo fare le condoglianze per l’accaduto. Ci dispiace un sacco, ti siamo tutti vicini»: queste le parole pronunciate in diretta televisiva, prima di rispondere alla domanda del giornalista. Il giornalista, visibilmente toccato, ha risposto portandosi una mano sul cuore.

Solo dopo questo scambio il tecnico nerazzurro ha risposto alla domanda sul centrocampista croato, argomento che si inseriva nel tema più ampio dell’inserimento graduale dei giovani nel gruppo. I quattro gol rifilati al Genoa e ogni altra questione tattica hanno inevitabilmente ceduto il passo davanti a un gesto che ha segnato il post partita.