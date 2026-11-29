Un incasso inaspettato potrebbe avvicinarsi per l’Inter nelle prossime settimane. Secondo il Corriere dello Sport, la vicenda legata a Palacios si è evoluta in modo positivo: l’argentino, girato all’Estudiantes con una formula che prevede il diritto di riscatto, sembra essersi messo alle spalle le difficoltà e ha attirato su di sé l’interesse del River Plate.

Il percorso di Palacios era stato tutt’altro che lineare. Rientrato in Argentina a gennaio, dopo non aver convinto né Inzaghi né Chivu e senza trovare spazio neppure durante il prestito al Monza, il giocatore è riuscito gradualmente a lasciarsi alle spalle le difficoltà.

Ora si apre uno scenario di mercato interessante per i nerazzurri. Come riporta il Corriere dello Sport, l’Estudiantes dovrà decidere se esercitare il diritto di riscatto per circa 6,5 milioni di euro. In caso affermativo, il club argentino avrebbe poi due strade: trattenere Palacios oppure cederlo a una cifra più alta, sfruttando il rinnovato interesse intorno al giocatore.

A muoversi in sottofondo è anche il procuratore del giocatore, lo stesso che rappresenta Lautaro Martinez, impegnato a costruirgli un futuro stabile altrove. La decisione dell’Estudiantes nelle prossime settimane sarà determinante per capire se l’Inter potrà incassare quella cifra.