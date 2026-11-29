Dagli studi di Sport Mediaset, Giampaolo Pazzini ha assegnato un 7,5 all’Inter per la partita contro il Genoa, elogiandone soprattutto l’approccio iniziale. «È partita molto forte e ha dato subito l’impronta della partita che voleva fare». «Certo, deve anche ringraziare Ivan Provedel per le due parate determinanti su Milutin Osmajic. Poi, una volta sbloccata, sono venuti fuori i valori dell’Inter che ha fatto una grande partita».

Al centro dell’analisi anche la coppia d’attacco formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram: «Sono una coppia fantastica, caratterialmente molto diversi ma che si trovano a meraviglia in campo». Pazzini ha poi inserito il duo in una prospettiva storica, mettendolo a confronto con le coppie più celebri della storia nerazzurra. «Rispetto a Vieri–Ronaldo e Milito–Eto’o sono indietro perché la prima aveva potenzialità che nessuno aveva, l’altra ha vinto. Ma è davanti a Lukaku-Lautaro».

Pazzini ha aggiunto una considerazione sul portiere, sottolineando come per Cristian Chivu sia una fortuna poter contare su due giocatori di qualità tra i pali. Infine, una chiosa sul rigore del 3-0: «Per quello che ci hanno fatto vedere quest’anno, è un rigorino».