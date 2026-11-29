Alla vigilia del match con l’Inter Primavera, il tecnico del Sassuolo Serpini ha preso la parola davanti ai microfoni di Sportitalia, tracciando le aspettative e il percorso della sua squadra.

“Cosa mi aspetto dalla squadra? Incontriamo la prima della classe e quindi dobbiamo fare la partita perfetta per raccogliere qualche punto. Mi aspetto passi in avanti nel percorso che vogliamo fare, sarà una bella partita e cercheremo di onorarla”.

Sul momento del gruppo, Serpini ha aggiunto: “Non siamo mai contenti di dove siamo. Stiamo facendo passi avanti, dobbiamo continuare a crescere. Il percorso è interessante, ci sono ragazzi che daranno grandi soddisfazioni. La voglia di lavorare non deve sparire mai”.

Il tecnico ha poi sottolineato la sinergia con il mister: “Questa sinergia è piacevole, ringrazio il mister per la collaborazione. Ringrazio i giovani per come scendono in campo con umiltà, ci sono profili interessanti ma se saranno pronti lo deciderà D’Aversa”.

Infine, una riflessione sul campionato: “C’è un equilibrio che mi ha stupito, è pazzesco. È un campionato bello ed equilibrato, lottato fino alla fine e senza partite scontate. E si vedono profili interessanti”.