Tre rigori consecutivi realizzati contro Atalanta, Stoccarda e Genoa: Sucic completa il tris dal dischetto e rafforza la sua candidatura come erede presente e futuro di Çalhanoğlu. La Gazzetta dello Sport celebra la crescita del centrocampista croato, che sta dimostrando di poter reggere il peso della regia nerazzurra.

Il quadro statistico della partita contro il Genoa parla da solo: nessun altro giocatore ha toccato più palloni (123), completato più passaggi riusciti (104), effettuato più lanci positivi (5) e sponde (6), oltre a due occasioni create. Un rendimento che ha convinto Chivu, la cui fiducia nel giocatore, secondo il quotidiano, è cresciuta ulteriormente dopo i 90 minuti disputati.

La Gazzetta sottolinea anche i progressi nella gestione del centrocampo: Sucic ha imparato a occupare la zona centrale, gestisce, imposta e orienta i compagni durante la fase di possesso. Non sono mancati alcuni errori, in particolare su certi lanci orizzontali, ma il bilancio complessivo resta ampiamente positivo.

Un dettaglio curioso emerge dai dati storici: Sucic rappresenta il primo nerazzurro dell’Inter a trovare la rete dal dischetto in almeno tre gare di fila in tutte le competizioni, risultato che coincide con quanto fatto da Çalhanoğlu nell’ottobre 2025. Con il turco ancora ai box per circa un mese, la rosa ha trovato in lui un sostituto su misura per gestire un calendario particolarmente fitto.

A margine, la Gazzetta riporta anche la battuta di Thuram sul momento del dischetto: «Devo decidere io chi tira, in base alle facce, a chi è più ansioso e poi scelgo…».