La vittoria sul Genoa ha restituito all’Inter la coppia Thuram–Lautaro, ma ha anche riacceso il dibattito sulla profondità del reparto offensivo. Secondo La Gazzetta dello Sport, quattro punte per tre o quattro competizioni rischiano di non essere sufficienti, e il match di Coppa Italia in programma martedì potrebbe essere l’occasione giusta per trovare risposte.

Nel finale è sceso in campo Lavelli, attaccante classe 2006 dell’Under 23, e il quotidiano sportivo suggerisce di affidargli una maglia da titolare già dal prossimo turno. In assenza di Bonny, Chivu avrebbe spazio per testarlo dall’inizio: se una quinta punta non dovesse arrivare dal mercato di gennaio, la soluzione potrebbe essere costruita internamente, con il giovane del vivaio che meriterebbe una chance concreta.

Il tema delle rotazioni riguarda anche gli altri attaccanti. Pio Esposito aveva alle spalle un periodo ad alto minutaggio e dopo un’ora di gioco ha lasciato il posto a Lautaro, reduce da stiramento. La gestione delle energie, in una stagione già fitta di impegni, diventa quindi una variabile da tenere d’occhio.

Prima di Natale, ricorda la Gazzetta, è in programma anche la finale di Supercoppa Italiana contro la Lazio. Con quattro competizioni nel mirino, il reparto offensivo nerazzurro potrebbe rivelarsi corto, e il rematch in Coppa Italia contro il Genoa rappresenta un banco di prova ideale per valutare le alternative disponibili.