La netta vittoria contro il Genoa ha riportato in primo piano la coppia formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram, scesi in campo dal primo minuto e andati entrambi a segno nella stessa partita. Un segnale importante per l’Inter, che ritrova il proprio tandem offensivo nella migliore versione.

Secondo il Corriere dello Sport, a fare la differenza è stato «l’affiatamento, l’intesa maturata nel tempo negli ultimi venti metri di campo che ha permesso di archiviare in fretta la pratica Grifone, trascinando tutto il resto della squadra». Un’alchimia costruita nel corso del tempo e che si è dimostrata ancora una volta decisiva.

Il quotidiano sottolinea anche che «un discorso che nel caso potrà essere riaggiornato in pochi giorni, già martedì sera, sempre a San Siro, nella sfida di Coppa Italia». Una nuova occasione ravvicinata per confermare il ritrovato stato di forma della coppia.

In questo contesto, Chivu può contare su un reparto offensivo di nuovo pienamente efficace. Resta atteso anche il rientro di Ange-Yoan Bonny, che andrà a completare ulteriormente le opzioni a disposizione del tecnico davanti. Ieri sera ha rappresentato l’ennesima conferma di un attacco capace di garantire rendimenti costantemente alti.