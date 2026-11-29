Ai microfoni di Libero, Preziosi ha ripercorso il suo passato nel mondo del calcio, assegnando voti ad alcuni dei protagonisti con cui ha condiviso il percorso. Tra questi, l’ex presidente dell’Inter Moratti, a cui riserva un giudizio lusinghiero: «Voto 9, un gentiluomo. Un giorno, a pranzo con lui e José Mourinho, scommetto 5 milioni che Milito, alla prima stagione all’Inter, avrebbe fatto più di 12 gol. Poi ne ha realizzati 30, ma i 5 milioni non li ho ancora visti».

L’ex presidente del Genoa ha spaziato su più figure del calcio italiano, alternando elogi e critiche senza reticenze. A uno degli interlocutori attribuisce il massimo dei voti con la motivazione: «Era anche un po’ allenatore: ad Arcore aveva una lavagna con i nomi dei giocatori. Merita 10». A un altro, invece, appena la sufficienza: «Voto 6, si è dimenticato delle battaglie fatte insieme e della nostra amicizia».

Non mancano i giudizi negativi. A un personaggio a cui rimprovera scarsa lealtà assegna un 3: «Gli do 3 ed è già troppo: mi è mancato spesso di parola». A un altro concede un 4 con riserva: «È uno spocchioso e gli do 4-. Non ci andrei mai a cena. Però per i risultati ottenuti merita un 10».

Tra gli aneddoti più coloriti, Preziosi ricorda una trattativa conclusasi in maniera del tutto inaspettata: fu ospitato nel castello di un dirigente a Perugia per discutere di un giocatore e, dopo cena e qualche bicchiere, a notte fonda arrivò la proposta più bizzarra della serata: «