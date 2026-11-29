Inter-Genoa 4-0, analisi tredicesima giornata Serie A: le notizie di Chivu, Diouf, Stankovic, Jones, Lautaro Martinez e non solo. Cosa succede.
Video 29 Novembre 2026 · 13:05
VIDEO – DOPPIO segnale GIGANTE su cosa sta per Succedere all’INTER
L’analisi dopo Inter-Genoa 4-0
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