Con la rete segnata contro il Genoa, Lautaro Martinez ha raggiunto un traguardo statistico di rilievo: almeno cinque gol in una stagione per la nona stagione consecutiva, una striscia aperta nel 2018-2019, al suo primo anno in Italia, e mai interrotta da allora.
Secondo i dati riportati da Opta, soltanto un altro nome figura accanto al capitano nerazzurro con lo stesso rendimento: Mbappé. Un accostamento che misura la costanza dell’attaccante di Bahia Blanca nel corso di quasi un decennio.
Raggiungere quota cinque gol a stagione può sembrare un obiettivo ordinario per un attaccante di alto livello. Mantenerlo per nove annate di fila, senza interruzioni, è invece una misura di continuità che pochi hanno saputo garantire con la stessa regolarità.