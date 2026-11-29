Un solo gol separa Lautaro Martinez dal secondo posto nella classifica dei migliori marcatori di tutti i tempi dell’Inter. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il capitano argentino ha raggiunto quota 183 reti in nerazzurro — 137 in Serie A — portandosi a -1 da Benito Lorenzi, che occupa attualmente la seconda posizione all-time del club.

Il ritorno dal primo minuto di Lautaro — alla prima da titolare dall’incontro contro il Brugge del 13 ottobre — ha coinciso con una prestazione di spessore. Il Toro ha aperto le marcature e ha innescato l’azione del raddoppio, trasformata dal colpo di biliardo di Thuram. A completare il tris nel primo tempo ci ha pensato Sucic, al terzo rigore trasformato in tre partite nell’arco di una settimana, dal dischetto conquistato da Barella.

La doppietta di Thuram ai rossoblù — il poker di inizio ripresa porta la sua firma — ha portato il francese a otto gol in campionato. Quello di ieri sera è stato il tredicesimo successo consecutivo dell’Inter contro il Genoa a San Siro in campionato. Il gol annullato a Dimarco nel primo tempo non ha influito sul risultato: in tribuna erano presenti il vice ct Bollini e Massimo Maccarone.

Nel finale dell’incontro l’Inter ha chiuso con Lavelli ed Esposito in attacco, rispettivamente un 2006 e un 2005. Segnale di normalità anche il rientro in campo di Stones, assente dai radar dopo l’infortunio del 14 settembre contro l’Udinese. Il tour de force di fine 2026 si chiuderà il 22 dicembre con la sfida valida per la Supercoppa contro la Lazio.