Due clean sheet consecutivi e un attacco che non conosce crisi: l’Inter esce dalla sfida con il Genoa con un 4-0 che rafforza le ambizioni stagionali. Ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Matteo Barzaghi ha analizzato i temi principali emersi dopo la partita.

Il dato che colpisce di più riguarda il reparto difensivo. «La buona notizia è la difesa che per due volte di fila ha portato a casa un clean sheet», ha sottolineato Barzaghi. E il contesto storico rende il dato ancora più significativo: «Bisogna tornare agli anni ’60 per vedere una squadra subire così tanti gol nelle prime giornate e poi vincere lo scudetto. Se continuerà così, l’Inter avrà quei numeri che permettono di vincere il campionato».

Sul fronte offensivo, i numeri parlano da soli. Thuram e Lautaro sono a quota 8 gol ciascuno, mentre Pio Esposito ne ha realizzati 7. Barzaghi ha chiarito come il ragazzo non vada considerato una semplice alternativa: «Non si può considerare una riserva, è un co-titolare».

Proprio questa abbondanza pone un problema di gestione per l’allenatore Chivu: «Verrà un momento non semplice, sarà dura lasciarne fuori uno quando saranno tutti e tre al 100%». Per la prossima sfida col Genoa, con Thuram destinato al riposo, la coppia d’attacco dovrebbe essere composta da Lautaro e Pio Esposito.