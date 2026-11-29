Prima del match contro la Juventus, Fabregas è intervenuto ai microfoni di DAZN toccando un tema che riguarda anche l’Inter: il futuro della maglia numero 10 dell’Argentina, tra Lautaro e Nico Paz.

«Per fortuna non è una mia scelta, quindi lascio decidere a loro», ha dichiarato l’allenatore del Como. «Hanno dei grandissimi giocatori e vediamo cosa succederà. La cosa più importante è che, chiunque la riceva, non si monti la testa, come succede a volte. Sono ragazzi molto giovani, la cui vita va già molto velocemente. Sono sicuro che il mister prenderà una buona decisione».

L’allenatore del Como si è poi soffermato sulla sfida di giornata contro la Juventus, puntando il dito sul possesso palla come fattore chiave. «Penso che sarà molto importante capire chi riuscirà a iniziare a dominare la partita attraverso il possesso palla», ha spiegato. «Siamo due squadre che vogliono avere il pallone».

Sulla Juventus, Fabregas ha aggiunto: «La Juventus è una squadra dominante e capisco che venga giudicata per il risultato finale e per la posizione in classifica, che in questo momento è troppo lontana dal vertice, ma non è ancora al massimo. Quando guardi le loro partite, anche statisticamente i dati dimostrano che difensivamente sono fortissimi. Oggi hanno cambiato tanto e, sinceramente, non me lo aspettavo. Giocano con tre difensori centrali molto forti, che in Serie A hanno un peso davvero importante».

La conclusione del tecnico del Como è stata chiara: chi terrà il pallone più a lungo avrà un’arma in più. «Chi riuscirà a tenerlo maggiormente avrà un’arma in più. Non posso dire che sarà necessariamente un vantaggio, ma sicuramente sarà un fattore importante».