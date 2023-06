Il tira e molla di questi giorni è giunto alle battute conclusive. Marcelo Brozovic dopo lunghe riflessioni ha ottenuto ciò che chiedeva ed è pronto a salutare l’Inter per volare in Arabia Saudita. L’Al-Nassr, secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, ha accettato le condizioni poste dal centrocampista croato mettendo sul piatto un ricchissimo contratto da 100 milioni di euro in tre anni. All’Inter andranno invece circa 23 milioni per il cartellino del centrocampista classe ’93, che a questo punto potrebbero sbloccare l’affare Frattesi con il Sassuolo.