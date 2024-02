Riparte la trattativa per il rinnovo di Denzel Dumfries. È il colpo di scena raccontato da La Gazzetta dello Sport che parla di un dietrofront da parte del giocatore che in autunno, tramite il suo entourage, aveva chiesto cifre molto elevate per prolungare il proprio accordo in scadenza nel 2025.

Dumfries ci ha ripensato, si legge, e la dirigenza dell’Inter è stata ben contenta di riaprire i dialoghi per estendere il vincolo contrattuale. Secondo il quotidiano ora la via per una fumata bianca è più agevole con la scadenza spostata in avanti e un nuovo ingaggio che dovrebbe salire attorno ai 4 milioni previsti anche per Dimarco, contro i circa 5,5 milioni che erano stati richiesti inizialmente.

Per queste richieste e i pochi mesi residui di contratto, l’addio a fine stagione dell’olandese appariva scontato. Con la riapertura delle trattative però Dumfries è tornato ad incidere in campo e l’addio, ora, non è più così certo. Anzi.

L’opinione di Passione Inter

Nonostante l’affidabilità sempre garantita da Darmian, è evidente che con uno specialista del ruolo più giovane in quella zona di campo l’Inter diventa più pericolosa in zona offensiva. Il rinnovo di Dumfries, dunque, sarebbe una buona notizia per lo spessore tecnico della squadra. Molti diranno: e allora Buchanan? Sarà un valore aggiunto. D’altronde a gennaio è stato una grande opportunità per cautelarsi in caso di addio di Dumfries ma anche per aggiungere un giocatore con caratteristiche diverse alla batteria degli esterni. E sulla fascia sinistra stiamo già vedendo che c’è tranquillamente spazio per due (Dimarco e Carlos Augusto) visto che gli esterni vengono spesso gestiti. Nella logica di allungamento della rosa dei co-titolari, è una mossa importante.