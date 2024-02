“Inter-Atalanta a rischio rinvio”: cosa sta succedendo

AGGIORNAMENTO ORE 18.32 – L’UEFA ha ufficializzato la variazione di data per la gara tra Sporting e Atalanta che non si giocherà martedì 5 marzo, bensì mercoledì 6 marzo. Questo dovrebbe confermare dunque la gara tra Atalanta e Bologna per domenica 3 marzo e, dunque, non provocare variazioni alla sfida tra Inter e Atalanta.

ORE 16.04 – Inter-Atalanta, recupero della 21a giornata di Serie A che la squadra di Inzaghi non ha disputato in quanto impegnata in Supercoppa Italiana, secondo voci di corridoio rischia di dover essere di nuovo riprogrammata.

Il motivo è legato al fatto che l’avversario dell’Atalanta in Europa League sorteggiato oggi, lo Sporting CP, a causa della presenza del Benfica nella stessa competizione non potrà giocare in casa nello stesso giorno dell’altra squadra di Lisbona. Così l’UEFA ha anticipato la gara tra Sporting e Atalanta al martedì 5 marzo, lasciando invece Benfica-Rangers al giovedì.

Questo inevitabilmente va ad incasinare ulteriormente il calendario della squadra di Gasperini che nel giro di pochissimi giorni andrebbe a sfidare Inter (mercoledì 28 febbraio), Bologna (domenica 3 marzo) e Sporting CP (martedì 5 marzo) appunto. Per questo motivo la Dea vorrebbe richiedere di posticipare l’impegno contro l’Inter in modo da anticipare la gara contro il Bologna che è parte della 27esima giornata di campionato in programma il prossimo weekend. Al momento però, secondo il giornalista Tancredi Palmeri, ci sono pochissime chance che si arrivi al rinvio di Inter-Atalanta.