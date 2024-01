Il RETROSCENA su Buchanan: “Ci abbiamo provato, poi è arrivata l’Inter”

Tajon Buchanan è stato il colpo di gennaio effettuato dall’Inter per sostituire Juan Cuadrado. Il canadese, che era in tribuna a San Siro per la sfida contro il Verona, strapperà la prima convocazione a Monza, dove sabato sera partirà dalla panchina sperando di giocare uno spezzone.

L’ex Bruges, tuttavia, era finito nel mirino anche di un’altra società europea prima di approdare a Milano: si tratta dello Sporting Lisbona. Un indizio è arrivato dal tecnico del club portoghese, Ruben Amorim, che ha rilasciato delle dichiarazioni sibilline: “C’era un giocatore che abbiamo provato a prendere per molto tempo, ma lui è andato in un altro club“.

Secondo le verifiche effettuate da A Bola, quotidiano vicino alle vicende dei principali club lusitani, Amorim si riferiva proprio a Buchanan. Allo Sporting piaceva già dal 2021, quando il canadese lasciò gli Stati Uniti per approdare al Bruges, e il pressing è andato avanti fino all’attuale sessione di mercato. Il giocatore, però, ha scelto l’Inter.