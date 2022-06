TS – Bastoni resta all’Inter, potrebbe esserci il rinnovo come gli altri big

Al termine del mercato, le parti potrebbero vedersi per prolungare il contratto

Le voci su un addio di Bastoni sono state spazzate via negli ultimi giorni. Dopo aver ascoltato il sondaggio del Tottenham , l' Inter (e soprattutto Inzaghi ) non ne hanno voluto sapere di vendere il difensore nerazzurro. L'agente ha confermato , ormai più volte, la sua permanenza all'Inter che potrebbe vedere presto un rinnovo .

Come riferisce Tuttosport, infatti, è probabile che alla fine del mercato le due parti si trovino per cercare un prolungamento di contratto che sarebbe almeno fino al 2026. É previsto anche un importante adeguamento d'ingaggio: dagli attuali 2,8 milioni, Bastoni potrebbe percepire dai 4 ai 4,5 milioni di euro, sulla scia degli altri big nerazzurri come Barella, Brozovic e Lautaro.