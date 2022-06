Mercato – L’Inter resta forte su Cambiaso ma c’è concorrenza: il punto

In caso di acquisto, l'idea dell'Inter sarebbe quella di mandare l'esterno in prestito

Come segnala il Corriere dello Sport, però, c'è la concorrenza agguerrita del Siviglia che ha già fatto mosse importanti in tal senso. L'Inter non molla la presa e nonostante sia molto vicina a Bellanova punta a Cambiaso: l'intenzione dei nerazzurri, infatti, sarebbe quella di mandare l'esterno del Genoa in prestito.