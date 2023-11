Fra i numerosi giocatori protagonisti dell’esodo estivo verso l’Arabia Saudita c’è stato anche Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo, dopo otto stagioni in cui si è affermato come uno dei centrocampisti top in Serie A con la maglia della Lazio, ha deciso infatti di approdare all’Al Hilal, che ha sborsato 40 milioni di euro per prelevarlo dai biancocelesti.

Secondo Marco Barzaghi, però, il giocatore sarebbe già stufo del campionato arabo, il cui livello di competitività è ovviamente ancora modesto. E allora ecco che torna l’accostamento all’Inter, il cui tecnico Simone Inzaghi lo ha allenato per poco più di cinque stagioni, cambiandogli la carriera. Il problema, come di consueto, sono le cifre: quanto chiederebbero eventualmente gli arabi per lasciarlo partire? E quale ingaggio accetterebbe il Sergente, che attualmente guadagna 20 milioni netti all’anno?