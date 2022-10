Calhanoglu: “Lukaku deve forzare un po’. Inter fuori dalla crisi? Abbiamo cambiato una cosa”

Hakan Calhanoglu è stato intervistato da Amazon Prime Video alla vigilia di Barcellona-Inter , in programma domani sera alle ore 21.00 al Camp Nou. Il turco è tornato sulla partita d'andata, raccontando un retroscena legato al suo gol e proiettandosi al futuro, tracciando la ricetta per tornare al successo. Ecco qui di seguito l'intervista.

Partita -"Prima della partita contro il Barcellona noi eravamo già mentalmente pronti. Sapevamo che loro hanno giocatori importanti, con la palla sono veramente forti. Però se sei già pronto mentalmente, quando entri in campo sai già cosa devi fare e al massimo. Il mister voleva che noi lavorassimo da squadra in campo, e martedì l'abbiamo fatto molto bene. Abbiamo corso di più, con voglia, coraggio, cuore. Quello che è un po' mancato nelle ultime partite, secondo me. Se lavoriamo bene in campo non credo che tante squadre possano vincere contro di noi. Noi adesso vogliamo solo pedalare, pedalare e lavorare".