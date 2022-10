Dalla Spagna – Di nuovo Sport: “Skriniar offerto di continuo al Barcellona”

Il centrale slovacco, a breve, incontrerà il club per trattare sul rinnovo di contratto

Simone Frizza

A poche ore - casualmente... - da Barcellona-Inter in programma domani sera al Camp Nou, dalla Spagna rimbalza un retroscena di calciomercato. Secondo il quotidiano catalano Sport, l'Inter avrebbe offerto ripetutamente Milan Skriniar al Barcellona. Il gigante slovacco è ancora in scadenza di contratto, anche se entro poche settimane (forse addirittura pochi giorni) ci sarà l'incontro col suo entourage per raggiungere un accordo per il rinnovo.

In questo contesto, scrivono in Spagna, le possibilità che Skriniar resti all'Inter sono quasi azzerate. Da settimane, infatti, il Paris Saint-Germain lo corteggia forte di una proposta da circa 9 milioni a stagione. In tutto questo, Sport sostiene che l'Inter abbia offerto continuamente Skriniar al Barcellona per diverse estati consecutive. Ad oggi però, pur essendo ancora apprezzato, i blaugrana considererebbero il suo arrivo solamente a parametro zero.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Al di là della vicenda rinnovo-PSG di cui ci occuperemo nei prossimi giorni, l'indiscrezione spagnola appare francamente fantasiosa. Skriniar è sempre stato, fin dal primo giorno, un pilastro di un'Inter verso cui ha sempre mostrato (e dimostrato) amore vero. Dall'Italia sono sempre arrivate informazioni diverse rispetto a quanto scritto in Spagna: il Barcellona ci ha provato negli scorsi anni, ma senza far breccia né nel suo cuore, né nel muro alzato dall'Inter per il suo numero 37.