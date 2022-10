Dove vedere Barcellona-Inter: diretta TV e streaming

Tutte le info per seguire il match di Champions League

L'inattesa vittoria ottenuta a San Siro contro il Barcellona ha riacceso le speranze di passaggio del turno per l'Inter di Simone Inzaghi. Superare un girone che sulla carta appare proibitivo, ora, dipende soprattutto dal risultato di Barcellona-Inter, match in programma domani, al Camp Nou, alle ore 21. Non perdere determinerebbe un incremento notevole delle chances di qualificarsi agli ottavi.