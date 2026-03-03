Calhanoglu, Open VAR spiega il giallo: il dialogo tra Fabbri e il VAR

Il designatore Rocchi ha confermato la correttezza della decisione di Fabbri durante Inter–Genoa. L’arbitro ha ammonito Calhanoglu per un intervento a centrocampo su Caleb Ekuban nel secondo tempo, escludendo l’ipotesi di un’espulsione diretta per chiara occasione da gol.

Open VAR ha reso pubblici gli audio del momento decisivo. Fabbri ha spiegato subito la propria scelta: “Giallo, giallo, giallo: è lontanissimo dalla porta”. Dalla sala VAR è arrivata la conferma della necessità di verificare: “Fallo sì, vediamo un possibile DOGSO”. L’arbitro ha quindi chiarito il ragionamento ai giocatori: “Ve lo spiego, perché in realtà non è proprio l’ultimo e in più va di là ed è lontano”. Il VAR ha quindi concluso: “Perfetto. Il check è completato, confermo l’ammonito, Calhanoglu”.

Intervenuto negli studi di DAZN, il designatore ha analizzato l’episodio: “La decisione è corretta in campo: e quando decidono bene in campo diventa tutto più semplice”. Rocchi ha evidenziato come siano stati valutati correttamente i parametri del DOGSO: “Ne potresti avere uno qua, che è il controllo del pallone perché rimarrebbe nella sua disponibilità. Ma gli altri, direzione, distanza e recupero sugli avversari, nessuno di questi può portare al DOGSO, decisione sicuramente corretta”.

Il designatore ha concluso sottolineando la chiarezza dell’arbitro: “Quando sento l’arbitro spiegare un episodio così chiaramente è perché ha le idee chiare: non sempre lo fanno perché non sempre hanno la certezza della decisione assunta”.