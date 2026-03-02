2 Marzo 2026
Probabili formazioni Como-Inter: possibile ritorno dal 1′
Le possibili scelte di Chivu e Fabregas
Dopo la vittoria contro il Genoa in campionato e nella settimana che porta al derby di Milano, l’Inter si dirige a Como per la seminale d’andata di Coppa Italia contro i lariani. Ecco le possibili scelte di Chivu e Fabregas:
3 Marzo 2026 – 21:00
Stadio Giuseppe Sinigaglia
Como 4-2-3-1
Formazione1 – Butez 28 – Smolcic 14 – Ramón 34 – Diego Carlos 3 – Valle 23 – Perrone 8 – S. Roberto 31 – Vojvoda 10 – Paz 17 – Rodriguez 11 – Douvikas Cesc Fabregas
Panchina
44 Cavlina, 38 Diaoune, 22 Vigorito, 21 Tornvist, 19 Kuhn, 15 Lahdo, 3 Gomez, 5 Goldaniga, 7 Morata, 77 Van Der Brempt, 14 Naveros, 2 Kempf, 18 Moreno, 33 Da Cunha, 6 Caqueret.
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Baturina, Addai
diffidati
Nessuno
Inter 3-5-2
Formazione13 – Martinez 31 – Bisseck 15 – Acerbi 95 – Bastoni 30 – Carlos Augusto 22 – Mkhitaryan 20 – Calhanoglu 8 – Sucic 36 – Darmian 9 – Thuram 94 – Esposito Cristian Chivu
Panchina
12 Di Gennaro, 2 Dumfries, 16 Frattesi, 17 Diouf, 1 Sommer, 25 Akanji, 6 De Vrij, 23 Barella, 7 Zielinski, 32 Dimarco.
Ballottaggi
Calhanoglu 60%-Zielinski 40%, Sucic 51%-Barella 49%, Carlos Augusto 60%-Dimarco 40%
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Lautaro Martinez, Bonny
diffidati
Nessuno
Arbitro:
Assistenti:
Quarto Uomo:
Var: Arbitro: Di Bello Peretti – Colarossi Iv: Zufferli Var: Mazzoleni Avar: Maresca